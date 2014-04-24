Продающие письма

На странице http://www.avt-avto.ru/podemniki-dlya-avtomobiley/ слева есть фильтр с прямыми ссылками по грузоподъемности и производителю (будет еще добавлен по стране производства). На результатах этого фильтра будут выводиться небольшие тексты по 300-400 символов, сами тексты будут одинаковые, будут ...