Статьи о кровле и кровельных работах

Необходимы статьи на сайт о кровле и кровельных работах (виды материалов, типы кровли, устройство, монтаж, демонтаж, эксплуатация, ремонт, дополнительные работы и т.д.).

Требования к исполнителю: опыт написания текстов на подобную тематику, писать доходчиво и понятно для обычного человека.

Примеры технического задания (ТЗ) и готовой статьи находятся в приложенных файлах.

Оплата: 55 р за 1000 символов без пробелов (Web Money или Яндекс Деньги).

Схема работы: Вам будет выслано задание, после выполнения, проверки и согласования которого оно будет оплачено и принято решение о дальнейшем сотрудничестве.