Шаблоны текста для автооптимизации страниц фильтра

КопирайтингЗавершен1 заявка122 просмотра
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На странице http://www.avt-avto.ru/podemniki-dlya-avtomobiley/ слева есть фильтр с прямыми ссылками по грузоподъемности и производителю (будет еще добавлен по стране производства). На результатах этого фильтра будут выводиться небольшие тексты по 300-400 символов, сами тексты будут одинаковые, будут меняться лишь названия производителей, страны производства или значение грузоподъемности.

Примеры как это работает можно посмотреть на другом сайте:

http://www.domdom.ru/categories/42/?manuf=8 (производитель, см текст внизу)

http://www.domdom.ru/categories/42/?manuf=14 (производитель, см текст внизу)

Ваша задача создать такие шаблоны на основной раздел указанный выше и 4 его подраздела (двухстоечные, четырехстоечные, ножничные, шиномонтажные подъемники), причем тексты для разных категорий должны быть уникальны по отношению друг к другу. Длина одного текста от 300 до 400 символов. В качестве переменной вставляйте {страна производства}, {марка производителя}, {грузоподъемность}. Итого, получится по 3 текста на категорию, всего 5 категорий, т. е. 15 текстов. Огромная просьба писать не воду, а как в примере полезную для пользователей информацию т. к. эти описания обычно выводятся в сниппете, что в свою очередь влияет на кликабьельность сайтов в поиске. Полезную информацию можно получить здесь http://www.avt-avto.ru/servis/ и здесь http://www.avt-avto.ru/dostavka-i-oplata/.

Лучшим подтверждением того что вы поняли задание будет написать для примера один текст: четерехстоечные подъемники по грузоподъемности.

Цены предлагайте свои. Оплата Яндекс.Деньгами или на карту.

P.S. оплату выполненного заказа переведу не мгновенно, а в течении 1-2 дней т. к. счет подписывается у директора и оплачивается бухгалтерией.

10 лет назад
advertPRO1
Нина 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
fox1906
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
10 лет назад
$30
1 день
Спасибо, Валерию. Единственный взялся за весьма сложное и неординарное задание, выполнил все на отлично!
Отличный заказчик. Чёткий заказ и своевременная оплата, как и договаривались!
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