Глубокий рерайт по тематике мода

На странице http://www.avt-avto.ru/podemniki-dlya-avtomobiley/ слева есть фильтр с прямыми ссылками по грузоподъемности и производителю (будет еще добавлен по стране производства). На результатах этого фильтра будут выводиться небольшие тексты по 300-400 символов, сами тексты будут одинаковые, будут ...
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Здравствуйте, нужен человек для написания статей на сайт под мои запросы, со вставкой нужных ключей. Рерайтить с разных источников, объемы до 5 статей в сутки, проверка по адвего, уникальность от 95%. Высылайте примеры ваших работ на почту ,ссылку или в ЛС. Предлагайте цену за 1 к символов
Спасибо.
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