Задача:

Написать текст про БАДЫ для пенсионеров, ищу человека, который отлично разбирается в бадах, также вы сами используете продукцию компании Айхерб. Вот ссылка на сайт - http://ru.iherb.com/?rcode=bzj445

Необходимо написать статью на тему БАДОВ,витаминок и так далее для пенсионеров, которые необходимы преимущественному большинству пожилых людей. Что за Бад и как влияет, также необходимо ответить на вопросы по курсу приема, сколько, что и в какое время принимать, и на вопросы о

совместимости различных добавок. -На что следует обращать внимание при выборе добавки и так далее..

-Также потребуются небольшие и понятные заметки про сами бады и товары на Айхерб сайте.

-Также другие статьи на темы бадов,-в частности, Бады для беременных, для очистки организма, для спортсмена, для мамы, для детей, для работы мозга. Какие бады нужны для продления жизни..

Требования к исполнителю:

Вы фармацевт или врач, или большой специалист по теме. Пишите о себе немного, об опыте своем по данной теме.)

-Пишите немного о себе, своем опыте в данном вопросе, и свои цены за тыс.зн