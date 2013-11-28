Крупный интернет магазин цифровой техники и компьютерных комплектующих(более 9000 наименований - www.fcenter.ru) ищет копирайтеров, для работы на постоянной основе. Требуется написание продающих описаний для товаров 500-700 симв. Оплата договорная. Работаем без посредников. ...
Написать текст про БАДЫ для пенсионеров
Задача:
Написать текст про БАДЫ для пенсионеров, ищу человека, который отлично разбирается в бадах, также вы сами используете продукцию компании Айхерб. Вот ссылка на сайт - http://ru.iherb.com/?rcode=bzj445
Необходимо написать статью на тему БАДОВ,витаминок и так далее для пенсионеров, которые необходимы преимущественному большинству пожилых людей. Что за Бад и как влияет, также необходимо ответить на вопросы по курсу приема, сколько, что и в какое время принимать, и на вопросы о
совместимости различных добавок. -На что следует обращать внимание при выборе добавки и так далее..
-Также потребуются небольшие и понятные заметки про сами бады и товары на Айхерб сайте.
-Также другие статьи на темы бадов,-в частности, Бады для беременных, для очистки организма, для спортсмена, для мамы, для детей, для работы мозга. Какие бады нужны для продления жизни..
Требования к исполнителю:
Вы фармацевт или врач, или большой специалист по теме. Пишите о себе немного, об опыте своем по данной теме.)
-Пишите немного о себе, своем опыте в данном вопросе, и свои цены за тыс.зн
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