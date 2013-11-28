Крупный интернет магазин цифровой техники и компьютерных комплектующих(более 9000 наименований - www.fcenter.ru) ищет копирайтеров, для работы на постоянной основе. Требуется написание продающих описаний для товаров 500-700 симв. Оплата договорная. Работаем без посредников. ...
Интернет магазину требуется описание товаров
Новый интернет магазин систем видеонаблюдения (более 500 позицй) ищет копирайтеров, для работы на постоянной основе.
Требуется написание описаний для товаров согласно ТЗ.
Оплата будет производится за 1 позицию целиком.
Ежемесячный объем не более 50 позиций
Список товаров предоставлю исполнителю.
ждем предложений по ценам и срокам.
Выбранный исполнитель
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