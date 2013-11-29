Тексты медицинской тематики (боли в спине)

Добрый день. Готов платить 1,3$ за 1000 сбп. Медицинская тематика (боли в спине) От меня четкие тз для текстов. Средняя длинна текста 7000 сбп (есть и больше 10 000)

Для начала конечно же закажу только несколько текстов, чтобы проверить качество. В целом объем на данный проект минимум 50 текстов, но если сработаемся, то есть так же ряд проектов. Развитием информационных порталов занимаюсь профессионально, поэтому заинтересован в добросовестных и постоянных исполнителях.

Готов дать все тексты как одному исполнителю, так и разделить между всеми.