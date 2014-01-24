Нужен копирайтер(Продукты питания,Деликатес,...)

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Закрыт74 заявки773 просмотра

На длительную работу требуется копирайтер для ИМ деликатесных продуктов и рецептов к ним.

Написание СЕО -текстов, статей,новостей, рецептов, рекламных предложений, и т.д.

Только требуется вменяемый копирайтер, не пропадающий, отвечающий на запросы,....

Оплата Приват24.

Указывайте стоимость за 1000 символов.

Написание статей
11 лет назад
Pavel378
43 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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