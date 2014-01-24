Здравствуйте Необходимо быстро и качественно сделать рерайт 370 тис текста кино тематики (описания к фильмам). Необходимо слелать порядка 700 описаний по 500 символов. Сроки 3-4 недели. Прошу ...
Нужен копирайтер(Продукты питания,Деликатес,...)
На длительную работу требуется копирайтер для ИМ деликатесных продуктов и рецептов к ним.
Написание СЕО -текстов, статей,новостей, рецептов, рекламных предложений, и т.д.
Только требуется вменяемый копирайтер, не пропадающий, отвечающий на запросы,....
Оплата Приват24.
Указывайте стоимость за 1000 символов.
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