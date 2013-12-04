Написание текстов для сайта.

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Завершен23 заявки292 просмотра

Нужны тексты страниц сайта:Услуги,О компании,.Размер до 4000 знаков.Компания занимается ремонтом ноутбуков,огтехники и т.д...

11 лет назад
dima_989
Дмитрий 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Pobeda1287
37 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$12
2 дня
Получил именно тот текст, какой хотел.С первого раза. Оперативно и качественно.Рекомендую.
Очень понравилось работать с Дмитрием! Четкое ТЗ, приятное общение, оперативная проверка и такая же оперативная оплата. Спасибо за сотрудничество, буду рада его продолжению!

Заявки фрилансеров

Pobeda1287
37 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад

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