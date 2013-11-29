Рерайтинг о строительстве

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Закрыт14 заявок311 просмотров

День добрый

Хочу заказать пакет статей на строительную тематику. Речь пойдет о дизайне интерьера, установке того или иного прибора и т.д. Пока буду выкупать от 2 до 10 статей в день, чтобы установить доверительные отношения, затем готов заказать сразу крупный пакет на 50 статей, дальше - больше.

Хочу договорится с двумя рерайтерами, которые готовы работать по 35 рублей за 1000 знаков без пробелов.

Пишите, предлагайте условия, рассказывайте о себе

11 лет назад
starodubk
Кирилл 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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