Рерайт 370 тис текста кино тематики

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Закрыт64 заявки362 просмотра

Здравствуйте

Необходимо быстро и качественно сделать рерайт 370 тис текста кино тематики (описания к фильмам).

Необходимо слелать порядка 700 описаний по 500 символов.

Сроки 3-4 недели.

Прошу отписать стоимость выполнения работы с учетом обьема. Или стоимость за 1к символов.

Спасибо

11 лет назад
kosmoprince
56 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

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