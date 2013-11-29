На длительную работу требуется копирайтер для ИМ деликатесных продуктов и рецептов к ним. Написание СЕО -текстов, статей,новостей, рецептов, рекламных предложений, и т.д. Только требуется вменяемый копирайтер, не пропадающий, отвечающий на запросы,.... ...
Рерайт статьи
Есть несколько статей на тему выравнивания полов. Необходимо написать 5 копий каждой с уникальностью 85%.
Машинный рерайт исключен, необходима читаемость. В случае успешной работы, объем заказа будет увеличен в разы.
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