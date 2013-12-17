Требуется написане описаний к товарам в ИМ

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Завершен14 заявок252 просмотра

Добрый день всем!

Имеем сайт www.runail-shop.kz

Идет массовая работа по наполнению контентом.

ТРЕБУЕТСЯ: написание текстов к описаниям товаров… порядка 200 позиций, в частности дизайны для ногтей. Все описания ориентировочно по 400 знаков, должны быть уникальными и отличными друг от друга…

КОПИРАЙТ!

Прошу откликнуться, кому интересно.

ЦЕНА, которую готов заплатить: 0,5–0,7 долларов за 1 описание к товару!

Жду Ваших предложений.

с/у Щёкин Д.В.

11 лет назад
DenzelCH
38 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

kristem
45 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$200
10 дней
Всем привет! С Кристиной работали по написанию описаний к товарам в Интернет магазин косметики для ногтей. Работой остался доволен. Могу сказать, что в процессе работы были пару нюансов по использованию ключей в текстах. Мое мнение такое:профессионал - это тот, кто адекватно реагирует как на пожелания, так и замечания клиента. В этом плане Кристина компетента на 100%. Потом что когда идет такой объем работы, трудно сделать все без помарок, а быстро и качественно устранить недочеты - ЭТО супер класс! Ещё раз спасибо Кристине за сотрудничество. Продолжаем работать!
Спасибо Денису за интересный проект, четкое ТЗ и своевременную оплату!

Заявки фрилансеров

kristem
45 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад

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