На длительную работу требуется копирайтер для ИМ деликатесных продуктов и рецептов к ним. Написание СЕО -текстов, статей,новостей, рецептов, рекламных предложений, и т.д. Только требуется вменяемый копирайтер, не пропадающий, отвечающий на запросы,.... ...
Требуется написане описаний к товарам в ИМ
Добрый день всем!
Имеем сайт www.runail-shop.kz
Идет массовая работа по наполнению контентом.
ТРЕБУЕТСЯ: написание текстов к описаниям товаров… порядка 200 позиций, в частности дизайны для ногтей. Все описания ориентировочно по 400 знаков, должны быть уникальными и отличными друг от друга…
КОПИРАЙТ!
Прошу откликнуться, кому интересно.
ЦЕНА, которую готов заплатить: 0,5–0,7 долларов за 1 описание к товару!
Жду Ваших предложений.
с/у Щёкин Д.В.
Выбранный исполнитель
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