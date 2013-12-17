Требуется написане описаний к товарам в ИМ

Всем привет! С Кристиной работали по написанию описаний к товарам в Интернет магазин косметики для ногтей. Работой остался доволен. Могу сказать, что в процессе работы были пару нюансов по использованию ключей в текстах. Мое мнение такое:профессионал - это тот, кто адекватно реагирует как на пожелания, так и замечания клиента. В этом плане Кристина компетента на 100%. Потом что когда идет такой объем работы, трудно сделать все без помарок, а быстро и качественно устранить недочеты - ЭТО супер класс! Ещё раз спасибо Кристине за сотрудничество. Продолжаем работать!