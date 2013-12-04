Исполнитель на сайт

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен22 заявки501 просмотр

Нужен редактор. На сайте размещен список компаний, в которые нужно внести изменения. Т.е нужно написать уникальный текст на 350 зн. Компаний много. Оплата своевременная на электронные счета.

11 лет назад
Antonlukk
Антон 
55 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

and_REIbm
Андрей 
49 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$100
4 дня
Отличный исполнитель!
Отличный работодатель. Интересная работа, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

and_REIbm
Андрей 
49 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • 5 статей для женского сайта

    $50

    Нужно написать 5 статей. Пересказать своими словами содержание материалов, которые вы найдёте по заданным темам, т.е. качественный рерайт. Объём статей — 5–7 тыс знаков каждая. Уникальность по Антиплагиату на выходе должна быть более 90%. ...

    Копирайтинг31 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен блогер пишущий на английском

    $100

    Ювелирный сайт www.tzaro-jewelry.com ищет на постоянную работу блогера с опытом написания статей и обзоров, Необходимое условие: Умение свободно и доступно понятно писать на английском Требование: 1-2 информативной ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Требуется рерайт статей

    $500

    Рерайт статей, источники ищете сами, даю тему. Средний объем 2 -3000 знаков. Работа постоянная, дневной объем от 2 статей - зависит от вас. Тематики различные: дом, семья, красота, мода и тд. ...

    Копирайтинг56 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Заметки о городах Подмосковья

    $30

    13 городов Подмосковья (список дам). Про каждый требуется 3 заметки объемом порядка 800 знаков. Заметки в духе "город Истра примечателен тем, что здесь остановили фашистов в 41-ом. Также в пригороде расположен знаменитый Новоиерусалимский монастырь - ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Несколько рерайтеров на крупный проект(кабель,СКС)

    $1000

    Ищу исполнителей для заполнения большого объема страниц кабельной продукции (компоненты СКС - структурированная кабельная система) Каждая карточка товара составляет от 300 до 1500 знаков в зависимости от характеристик товара. Примерный вид карточки: ...

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен рерайт текстов.

    $50

    На выбор предоставляется несколько тем: 1. "Аптечная косметика" . На протяжении всего текста равномерно вставьте все эти словосочетания [ahava купить],[ахава купить],[ахава косметика],[ahava косметика] (менять местами нельзя, сначала первый, потом ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайт статьи

    Есть несколько статей на тему выравнивания полов. Необходимо написать 5 копий каждой с уникальностью 85%. Машинный рерайт исключен, необходима читаемость. В случае успешной работы, объем заказа будет увеличен в разы.

    Копирайтинг36 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • 5 заметок о вышивке крестиком

    $50

    Нужно 5 заметок "как я училась вышивать крестиком". Схемы рисунков не нужны, нужно "передать некий личный опыт". Уникальность 90% по адвего. Объем каждой заметки 1000 знаков. Срок "чем быстрее, тем лучше".

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется написане описаний к товарам в ИМ

    Добрый день всем! Имеем сайт www.runail-shop.kz Идет массовая работа по наполнению контентом. ТРЕБУЕТСЯ: написание текстов к описаниям товаров… порядка 200 позиций, в частности дизайны для ногтей. Все описания ориентировочно по ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад