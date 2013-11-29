Нужен рерайт текстов.

На выбор предоставляется несколько тем:

1. "Аптечная косметика" .

На протяжении всего текста равномерно вставьте все эти словосочетания [ahava купить],[ахава купить],[ахава косметика],[ahava косметика] (менять местами нельзя, сначала первый, потом следующий и т.д.).

5000 символов 150 руб

Нужна общая статья про косметику, историю, и далее по линиям самого бренда ahava

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2."прокат снегоходов" .

На протяжении всего текста равномерно вставьте все эти словосочетания [прокат снегоходов ],[ прокат снегоходов в москве ],[ аренда снегоходов] (менять местами нельзя, сначала первый, потом следующий и т.д.).

1500 символов 45 рублей

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3. Юридические услуги(возврат прав)

В середине текста вставьте по смыслу словосочетание "[забрали права за пьянку, лишение прав за алкоголь, лишение прав за вождение в нетрезвом виде, вернуть права за пьянку, лишили прав за пьянку, лишение прав за пьянку, лишат ли прав за пьянку, лишили водительских прав за пьянку]" (без кавычек, но вместе со [скобками]. Если словосочетание невозможно аккуратно совместить с темой текста и логически оно никак не вписывается в середину текста, то можно в конце заметки написать 2-3 полноценных предложения по теме ключа.

Общий смысл текста должен быть таким как на странице:http://автоюрист-цен​тр.рф/vyezd-na-polosu-vstrechnogo-dvizheniya

3000 символов 90 Рублей

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4. Сантехнические услуги

О чем писать текст: Принципы разводки труб для отопления в коттеджах и загородных домах новые технологии

В середине текста вставьте по смыслу словосочетание "[разводка труб для отопления]" (без кавычек, но вместе со [скобками]. Если словосочетание невозможно аккуратно совместить с темой текста и логически оно никак не вписывается в середину текста, то можно в конце заметки написать 2-3 полноценных предложения по теме ключа.

4000 символов 120 рублей

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5. Рыбалка

В середине текста вставьте по смыслу словосочетание "[купить снегоход]" (без кавычек, но вместе со [скобками]. Если вы не знаете значения этого словосочетания, почитайте здесь). Если словосочетание невозможно аккуратно совместить с темой текста и логически оно никак не вписывается в середину текста, то можно в конце заметки написать 2-3 полноценных предложения по теме ключа.

1500 символов: 45 рублей

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6. Оповещение о пожаре

Рекомендации: «не вставляйте в одно предложение или один абзац несколько ключевиков подряд»

На протяжении всего текста равномерно вставьте все эти словосочетания [оповещение о пожаре ],[ пожарное оповещение ],[ система пожарного оповещения ],[ звуковое оповещение о пожаре ],[ установка пожарного оповещения] (менять местами нельзя, сначала первый, потом следующий и т.д.).

3000 символов 90 рублей

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7. Порошковое пожаротушение

На протяжении всего текста равномерно вставьте все эти словосочетания [порошковое пожаротушение ],[ система порошкового пожаротушения ],[ установка пожаротушения порошкового ],[ пожаротушение порошковое цена ],[ монтаж порошкового пожаротушения] (менять местами нельзя, сначала первый, потом следующий и т.д.).

3000 символов 90 рублей

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8. Ремонт снегоходов

На протяжении всего текста равномерно вставьте все эти словосочетания [Ремонт снегоходов ],[ ремогт снегоходов с выездом] (менять местами нельзя, сначала первый, потом следующий и т.д.). Если это сделать очень сложно (слишком маленький объём текста, словосочетания сложно связать с темой и т.д.), жмите «жалоба».

1500 символов 45 рублей

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9.Описание бренда Columbia

Тематика наручных часов, история компании Columbia, достижения, последние новости и др. для размещения на сайте viv-u.ru

2000 символов 60 рублей

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10. автоматическое пожаротушение

На протяжении всего текста равномерно вставьте все эти словосочетания [автоматическое пожаротушение ],[ автоматическая система пожаротушения ],[ проектирование автоматических установок пожаротушения ],[ монтаж автоматического пожаротушения ],[ автоматическая система пожаротушения цена] (менять местами нельзя, сначала первый, потом следующий и т.д.)

3000 символов - 90 рублей