Нужен рерайт текстов.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт8 заявок479 просмотров

На выбор предоставляется несколько тем:

1. "Аптечная косметика" .

На протяжении всего текста равномерно вставьте все эти словосочетания [ahava купить],[ахава купить],[ахава косметика],[ahava косметика] (менять местами нельзя, сначала первый, потом следующий и т.д.).

5000 символов 150 руб

Нужна общая статья про косметику, историю, и далее по линиям самого бренда ahava

-------

2."прокат снегоходов" .

На протяжении всего текста равномерно вставьте все эти словосочетания [прокат снегоходов ],[ прокат снегоходов в москве ],[ аренда снегоходов] (менять местами нельзя, сначала первый, потом следующий и т.д.).

1500 символов 45 рублей

-------

3. Юридические услуги(возврат прав)

В середине текста вставьте по смыслу словосочетание "[забрали права за пьянку, лишение прав за алкоголь, лишение прав за вождение в нетрезвом виде, вернуть права за пьянку, лишили прав за пьянку, лишение прав за пьянку, лишат ли прав за пьянку, лишили водительских прав за пьянку]" (без кавычек, но вместе со [скобками]. Если словосочетание невозможно аккуратно совместить с темой текста и логически оно никак не вписывается в середину текста, то можно в конце заметки написать 2-3 полноценных предложения по теме ключа.

Общий смысл текста должен быть таким как на странице:http://автоюрист-цен​тр.рф/vyezd-na-polosu-vstrechnogo-dvizheniya

3000 символов 90 Рублей

-------

4. Сантехнические услуги

О чем писать текст: Принципы разводки труб для отопления в коттеджах и загородных домах новые технологии

В середине текста вставьте по смыслу словосочетание "[разводка труб для отопления]" (без кавычек, но вместе со [скобками]. Если словосочетание невозможно аккуратно совместить с темой текста и логически оно никак не вписывается в середину текста, то можно в конце заметки написать 2-3 полноценных предложения по теме ключа.

4000 символов 120 рублей

-------

5. Рыбалка

В середине текста вставьте по смыслу словосочетание "[купить снегоход]" (без кавычек, но вместе со [скобками]. Если вы не знаете значения этого словосочетания, почитайте здесь). Если словосочетание невозможно аккуратно совместить с темой текста и логически оно никак не вписывается в середину текста, то можно в конце заметки написать 2-3 полноценных предложения по теме ключа.

1500 символов: 45 рублей

-------

6. Оповещение о пожаре

Рекомендации: «не вставляйте в одно предложение или один абзац несколько ключевиков подряд»

На протяжении всего текста равномерно вставьте все эти словосочетания [оповещение о пожаре ],[ пожарное оповещение ],[ система пожарного оповещения ],[ звуковое оповещение о пожаре ],[ установка пожарного оповещения] (менять местами нельзя, сначала первый, потом следующий и т.д.).

3000 символов 90 рублей

-------

7. Порошковое пожаротушение

На протяжении всего текста равномерно вставьте все эти словосочетания [порошковое пожаротушение ],[ система порошкового пожаротушения ],[ установка пожаротушения порошкового ],[ пожаротушение порошковое цена ],[ монтаж порошкового пожаротушения] (менять местами нельзя, сначала первый, потом следующий и т.д.).

3000 символов 90 рублей

-------

8. Ремонт снегоходов

На протяжении всего текста равномерно вставьте все эти словосочетания [Ремонт снегоходов ],[ ремогт снегоходов с выездом] (менять местами нельзя, сначала первый, потом следующий и т.д.). Если это сделать очень сложно (слишком маленький объём текста, словосочетания сложно связать с темой и т.д.), жмите «жалоба».

1500 символов 45 рублей

-------

9.Описание бренда Columbia

Тематика наручных часов, история компании Columbia, достижения, последние новости и др. для размещения на сайте viv-u.ru

2000 символов 60 рублей

-------

10. автоматическое пожаротушение

На протяжении всего текста равномерно вставьте все эти словосочетания [автоматическое пожаротушение ],[ автоматическая система пожаротушения ],[ проектирование автоматических установок пожаротушения ],[ монтаж автоматического пожаротушения ],[ автоматическая система пожаротушения цена] (менять местами нельзя, сначала первый, потом следующий и т.д.)

3000 символов - 90 рублей

11 лет назад
ildario
Ильдар 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужен копирайтер(Продукты питания,Деликатес,...)

    На длительную работу требуется копирайтер для ИМ деликатесных продуктов и рецептов к ним. Написание СЕО -текстов, статей,новостей, рецептов, рекламных предложений, и т.д. Только требуется вменяемый копирайтер, не пропадающий, отвечающий на запросы,.... ...

    Написание статей
    Копирайтинг74 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • 5 статей для женского сайта

    $50

    Нужно написать 5 статей. Пересказать своими словами содержание материалов, которые вы найдёте по заданным темам, т.е. качественный рерайт. Объём статей — 5–7 тыс знаков каждая. Уникальность по Антиплагиату на выходе должна быть более 90%. ...

    Копирайтинг31 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайт статьи

    Есть несколько статей на тему выравнивания полов. Необходимо написать 5 копий каждой с уникальностью 85%. Машинный рерайт исключен, необходима читаемость. В случае успешной работы, объем заказа будет увеличен в разы.

    Копирайтинг36 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • 5 заметок о вышивке крестиком

    $50

    Нужно 5 заметок "как я училась вышивать крестиком". Схемы рисунков не нужны, нужно "передать некий личный опыт". Уникальность 90% по адвего. Объем каждой заметки 1000 знаков. Срок "чем быстрее, тем лучше".

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется написане описаний к товарам в ИМ

    Добрый день всем! Имеем сайт www.runail-shop.kz Идет массовая работа по наполнению контентом. ТРЕБУЕТСЯ: написание текстов к описаниям товаров… порядка 200 позиций, в частности дизайны для ногтей. Все описания ориентировочно по ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Требуется тексты уникальные

    $50

    Требуется текст на главной внизу сайта www.este-home.ru: Ключи: купить готовые шторы, шторы для гостиной, интернет магазин штор, фотошторы интернет магазин, фотошторы купить в интернете, светонепроницаемые шторы блэкаут, готовый тюль купить, купить тюль для кухни ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Рерайт 370 тис текста кино тематики

    Здравствуйте Необходимо быстро и качественно сделать рерайт 370 тис текста кино тематики (описания к фильмам). Необходимо слелать порядка 700 описаний по 500 символов. Сроки 3-4 недели. Прошу ...

    Копирайтинг64 заявки
    Закрыт
    11 лет назад