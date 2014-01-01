Дети 11

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен16 заявок457 просмотров

Продолжение темы Детки. Условия те же - 1$/1000, тексты 5-10 тыс. Срок - до вторника.

11 лет назад
Betelgaze
64 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранные исполнители

never_die
36 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
$10
4 дня
Спасибо за работу. Все замечательно
заказчик хороший, всем рекомендую!
Zeus90
35 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$5
4 дня
Очень довольна сотрудничеством. Каждое слово отзывов - правда - грамотно, в срок и информативно написаны тексты. Буду рада продолжить работу.
Все понравилось в работе
guf20052008
Стефания 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$20
1 день
Работа Стефании заслуживает самых высоких похвал - каждый раз именно то, что нужно. Тексты идут без единой правки! Рекомендую!
Рекомендую однозначно!
Sergio789
31 год
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$30
3 дня
Как всегда - вовремя, качественно, без напряга. Приятно работать с профессионалом.
Могу только самые лестные слова сказать в адрес Марианны! Сотрудничество всегда проходит на выгодных и приятных условиях, что называется, "без сучка и задоринки"!

Заявки фрилансеров

never_die
36 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
Zeus90
35 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
guf20052008
Стефания 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
Sergio789
31 год
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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