Нужен редактор. На сайте размещен список компаний, в которые нужно внести изменения. Т.е нужно написать уникальный текст на 350 зн. Компаний много. Оплата своевременная на электронные счета.
Нужны рерайтеры и журналисты
рерайтеры и журналисты
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