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Закрыт9 заявок238 просмотров

Необходимо ежедневно писать поздравления с днем рождения в стихах

Каждый день по одному уникальному поздравлению на 4-8 строчек

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Оплата будет производиться ежемесячно вперед (WebMoney WMR)

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11 лет назад
SplashWeb
Роман 
34 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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