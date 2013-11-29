Составить 100 объявлений

Надо в тизерке прорекламировать электронный отпугиватель http://pr.zillagroup.com.ua

1. Найти 100 картинок по этой тематике. Картинки сделать размером 90x75. Эти картинки разложить в 100 папок

2. Придумать к этим картинкам 100 заголовков и 100 описаний. В одном заголовке должно быть макс. 25 символов включая пробелы, в описании макс. 90 символов включая пробелы. В каждой папке создать по текстовому файлу и поместить заголовок и описание туда

В итоге должно получиться 100 мини объявлений.

Выберу 3 исполнителя. Из них выберу одного, чтобы работать на постоянной основе.

Пишите ваши цены и сроки за 100 объявлений.