Составить 100 объявлений

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт8 заявок299 просмотров

Надо в тизерке прорекламировать электронный отпугиватель http://pr.zillagroup.com.ua

1. Найти 100 картинок по этой тематике. Картинки сделать размером 90x75. Эти картинки разложить в 100 папок

2. Придумать к этим картинкам 100 заголовков и 100 описаний. В одном заголовке должно быть макс. 25 символов включая пробелы, в описании макс. 90 символов включая пробелы. В каждой папке создать по текстовому файлу и поместить заголовок и описание туда

В итоге должно получиться 100 мини объявлений.

Выберу 3 исполнителя. Из них выберу одного, чтобы работать на постоянной основе.

Пишите ваши цены и сроки за 100 объявлений.

11 лет назад
Cartman
Максим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
148 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Исполнитель на сайт

    $100

    Нужен редактор. На сайте размещен список компаний, в которые нужно внести изменения. Т.е нужно написать уникальный текст на 350 зн. Компаний много. Оплата своевременная на электронные счета.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Редактор

    Необходимо ежедневно писать поздравления с днем рождения в стихах Каждый день по одному уникальному поздравлению на 4-8 строчек Я зарегистрирую вас на сайте как редактора Оплата будет производиться ежемесячно вперед (WebMoney WMR) ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дети 11

    $250

    Продолжение темы Детки. Условия те же - 1$/1000, тексты 5-10 тыс. Срок - до вторника.

    Копирайтинг4 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Новости для сайта

    Тематика игры, фильмы, музыка, сериалы, интересное из сети. Уникальность 97 — 100%. Тему можно выбирать самому. Статья строится следующим образом: ЗАГОЛОВОК, КЛЮЧЕВАЯ ФРАЗА, ОПИСАНИЕ, ТЕКСТ ЗАПИСИ. В тексте записи наличие подзаголовков желательно. Если выбирать тему ...

    Копирайтинг28 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • 7 статей

    Нужно 7 уникальных статей для сайта виртуальных выставок, примерно 4000–5000 знаков каждая Темы Выставка транспорт и логистика Выставка строительство, благоустройство и интерьер Выставка сельское и приусадебное хозяйство Выставка продукты ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Наполнение сайта

    Необходимо наполнить сайт, всего 10 страниц. В ближайшие 2 дня необходимо написать тексты к страницам сайта и несколько статей на заданную тему. Бютжет небольшой.

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен блогер пишущий на английском

    $100

    Ювелирный сайт www.tzaro-jewelry.com ищет на постоянную работу блогера с опытом написания статей и обзоров, Необходимое условие: Умение свободно и доступно понятно писать на английском Требование: 1-2 информативной ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Требуется рерайт статей

    $500

    Рерайт статей, источники ищете сами, даю тему. Средний объем 2 -3000 знаков. Работа постоянная, дневной объем от 2 статей - зависит от вас. Тематики различные: дом, семья, красота, мода и тд. ...

    Копирайтинг56 заявок
    Закрыт
    11 лет назад