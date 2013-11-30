Доброго. Ежедневно буду давать адрес сайта + ссылку которую надо вставить в новость. Ваша задача найти новость которая подходит к данному сайту и выполнить ее рерайт и вставить ссылку в текст - прислать ...
Рерайт 300 новостей
Доброго.
Требуется выполнить рерайт 300 новостей по 1000 знаков.
Я даю сайты куда новости пойдут + ссылку которую вставить в текст новости - ищите тематичную сайту новость и выполняете ее рерайт вставляя ссылку.
Интересует низкая цена и высокое качество.
Спасибо!
Заявки фрилансеров
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