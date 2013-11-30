Доброго.

Ежедневно буду давать адрес сайта + ссылку которую надо вставить в новость.

Ваша задача найти новость которая подходит к данному сайту и выполнить ее рерайт и вставить ссылку в текст - прислать мне.

Тематика сайтов разная, как правило это СМИ или строительные, новостей в интернете - тьма. Вечером присылаю ссылки - утром новости должны быть у меня на почте (до 12-00). Размер новостей - 1000 знаков.

Это новости, а не серьезные статьи, поэтому интересует не высокая цена. 3-5 новостей в день, работаем долго и постоянно.

Указывайте цену за 10 тысяч знаков.