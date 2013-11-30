Здравствуйте! Необходимо сделать качественный и вдумчивый рерайт 12 текстов юридической тематики хорошим русским языком. Общий объем - порядка 20.000 символов. От вас - цена, сроки, ссылки на свои работы, чтобы оценить стиль изложения. Спасибо.
Рерайтер.
Доброго.
Ежедневно буду давать адрес сайта + ссылку которую надо вставить в новость.
Ваша задача найти новость которая подходит к данному сайту и выполнить ее рерайт и вставить ссылку в текст - прислать мне.
Тематика сайтов разная, как правило это СМИ или строительные, новостей в интернете - тьма. Вечером присылаю ссылки - утром новости должны быть у меня на почте (до 12-00). Размер новостей - 1000 знаков.
Это новости, а не серьезные статьи, поэтому интересует не высокая цена. 3-5 новостей в день, работаем долго и постоянно.
Указывайте цену за 10 тысяч знаков.
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