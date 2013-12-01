Требуется оперативно написать текст на главную страницу интернет магазина. Тема - пластиковая мебель. детали отправлю в личку
Статьи о заработке в соцсетях
Нужно несколько статей о заработке в соцсетях.
ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ ЗАДАНИЕ!!!
Статьи - в пределах 3 тыс.знаков б/п.
Нужно раскрыть конкретный способ заработка на своем аккаунте в соцсетях.
В заявке должны быть:
- название сервиса (биржи), выплачивающего деньги,
- ссылка на аккаунт на этой бирже/сайте (предпочтение будет отдаваться специалистам с опытом на сервисе),
- очень краткое описание механизма заработка.
Так как нужно несколько статей, то и выбраны будут, скорее всего, несколько исполнителей.
Чтобы не светить Ваши аккаунты, данные заявок будут скрыты.
Сроки вторичны по сравнению с качеством и ценой.
В заявках указывайте цену ЗА 1 СТАТЬЮ 3 тыс. зн. б/п.
Заявки фрилансеров
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