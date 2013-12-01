Статьи о заработке в соцсетях

Нужно несколько статей о заработке в соцсетях.

ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ ЗАДАНИЕ!!!

Статьи - в пределах 3 тыс.знаков б/п.

Нужно раскрыть конкретный способ заработка на своем аккаунте в соцсетях.

В заявке должны быть:

- название сервиса (биржи), выплачивающего деньги,

- ссылка на аккаунт на этой бирже/сайте (предпочтение будет отдаваться специалистам с опытом на сервисе),

- очень краткое описание механизма заработка.

Так как нужно несколько статей, то и выбраны будут, скорее всего, несколько исполнителей.

Чтобы не светить Ваши аккаунты, данные заявок будут скрыты.

Сроки вторичны по сравнению с качеством и ценой.

В заявках указывайте цену ЗА 1 СТАТЬЮ 3 тыс. зн. б/п.