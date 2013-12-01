Копирайтинг 500 символов

Нужно 500 символов срочно, на страницу опта http://coral-yug.ru/podguzniki-optom

Конкретно текст нужен сюда: http://joxi.ru/HCabUtg5CbBeBP9ZrU0

Нужно написать добивающий текст, мощный. Что бы у человека который хочет опта уже не было сомнений, что ему нужно брать оптом именно тут.

Преимущества у нас такие: Постоянное наличие товара, Полный размерный ряд, Возможность доставки к любой ТК, Работа с крупным оптом, Сертифицированная продукция, Дилерство с крупными поставщиками...

Вообщем нужна хорошая концовка на основе преимуществ и содержимого страницы.