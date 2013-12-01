Рерайтеры для долгосрочного сотрудничества

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Завершен34 заявки501 просмотр

Для рерайта статей требуются ответственные исполнители. Оплата производится постатейно на кошелек вебмани (первоначально 30 руб за 1000 симв).

Тематика статей:

- facebook

- вконтакте

- одноклассники

- twitter

- gmail

- bitcoin

11 лет назад
innamorato
Владимир 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

Vesterosa
32 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
$25
5 дней
Отличные seo-оптимизированные тексты. оценка качества 10 из 10.
Отличный работодатель, интересные статьи для рерайта и хорошая оплата

Заявки фрилансеров

Vesterosa
32 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад

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