Модуль автоматической установки цен

Добрый день.

У меня есть интернет магазин на ocStore, некоторые товары и цены у меня берутся из другого немецкого магазина. Мне нужно, чтобы на автоматической основе бралась цена с сайта №1 на товар №1 и автоматически вставлялась цена на аналогичный товар на моем сайте(+% маржи).

Мой сайт - http://joxi.ru/r014U_3JTJA4U3-NPUw

Другой магазин - http://joxi.ru/vk14U_3JTJA2U8jAdLA

Оплата через WM.

От вас хотел цену и сроки.