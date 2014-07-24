Интернет-магазин раций

Надо сделать интернет-магазин на Moto CMS Сайт будет посвещён охранным системам (видеонаблюдение, охр сигнализация и т.д.) Выбран шаблон (http://www.templatemonster.com/ru/demo/42783.html) при входе на сайт хотелось бы его видеть. Необходимо подобрать функциональный торговый движок (из Moto CMS шаблонов) либо ...
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Есть дизайн (макеты .psd). Нужно сделать интернет-магазин.
Страницы:
— главная;
— страница выбора раздела (wizard);
— список товаров (он же каталог и результат поиска);
— страница товара;
— корзина, страница заказа;
— типовая информационная страница.
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