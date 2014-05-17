Доработки, устранение багов, Vam Shop

$100
Интернет-магазиныЗакрыт1 заявка131 просмотр
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В основном данное ТЗ представляет устранение багов (Vam Shop движок). И пара пунктов, надо которыми нужно чуть чуть подумать.

Требуется качественный исполнитель, не "резинщик". Недавно прогер, обещал сделать за неделю ТЗ, делал полтора месяца... Поэтому настоятельно рекомендую внимательно ознакомиться с ТЗ, и четко определить свои возможности, по срокам выполнения.

Само ТЗ здесь:http://yadi.sk/d/eQeq8bFQQTvew

Внимание, ТОЛЬКО 7-14 ПУНКТ, ИЗ НЕГО НУЖНО ДЕЛАТЬ, остальные - не нужно.

10 лет назад
romzor
Роман 
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
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