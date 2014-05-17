Установить joomshopping и переделать фильтр поиска

$100
Интернет-магазиныЗакрыт7 заявок290 просмотров
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Нужно установить joomshopping. Стандартный фильтр поиска не устраивает, нужно будет переделать его, добавить ajax.

Дизайн и верстка интернет магазина не нужна.

Фильтр как туhttp://chehol.mobi

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10 лет назад
1nfiniti
Илья 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
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