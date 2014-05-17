Установить joomshopping и переделать фильтр поиска

Нужно решить ряд задач. 1. В новых категориях когда туда заливается товар перестало отображаться количество. 2. Не добавляется Производитель в карусель производителей. 3. Сделать что бы карусель Производителей крутилась автоматически. 4. На блоговой странице не отображаются все опубликованные материалы, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно установить joomshopping. Стандартный фильтр поиска не устраивает, нужно будет переделать его, добавить ajax.
Дизайн и верстка интернет магазина не нужна.
Фильтр как туhttp://chehol.mobi
Модули:
Отзывы
Похожие товары
Корзина
Фишки:
Быстрый просмотр
Купить в один клик
Задать вопрос по этому товару
Переключатель валют
Отдельно:
счетчик обратного отсчета
Бюджет обсуждаем.
- Похожие заказы
- Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Требуется создать добротный интернет-магазин (кроссбраузерная вёрстка) в области индустрии красоты. Имеем отрисованные: фавикон, логотип, три страницы, домен. Желающим взяться за работу, скину ссылку на образец. Важны сроки изготовления и цена вопроса (с пояснениями). Спасибо.Завершен10 лет назад
Есть готовая верстка (адаптивная под разные расширения), необходимо из неё сделать шаблон. Дополнительно: 1. Корзина на 1 странице 2. Обратный звонок. В форме нужны: имя, телефон, сам вопрос и строка «позвонить с_до_» 3. Автоматическое сохранение адресов заказчиков 4. Рассылка ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть интернет магазин (готовый и полностью рабочий) написан на старой Joomla Задача перенести или заново сделать на современном движке типа Opencart основной сайт и обязательно разработки адаптивной версии сайта ! При этом сохранить основной принцип работы с ...Интернет-магазины11 заявокЗакрыт10 лет назад
На странице благодарности собрать данные о покупке. Пример запроса: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/ecommerceЗавершен10 лет назад
Ищем грамотного программиста для обслуживания интернет магазина,написание и интергация модулей,правка кода cms,итд.Оплата сдельная,желательно человек с Украины.Интернет-магазины10 заявокЗакрыт10 лет назад
1. Требуется заменить или исправить модуль фильтра товаров (http://prntscr.com/3jnts2) , так как он (предположительно (при отключении этого модуля все летает)) замедляет работу сайта и выводит информацию о товаре с задержкой после перехода на следующую ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Есть Интернет-магазин запчастей к авто и спецтехнике на OpenCart. Требуются доработки и внесения поправок. Пример То, что надо выполнить во вложении. От исполнителя требуется знание дела, опыт работы с OpenCart, творческая активность. Сроки исполнения — ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт10 лет назад
Сейчас блок фильтра не отображается на страницах категорий где нету товаров, там, где они есть, фильтр отображается, но зависает при фильтрации. В некоторых подкатегориях есть товары, не вошедшие ни в одну дочернюю подкатегорию, там он выводится. ...Завершен10 лет назад