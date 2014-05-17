Доработка интернет магазина на VertueMart2

Нужно установить joomshopping. Стандартный фильтр поиска не устраивает, нужно будет переделать его, добавить ajax. Дизайн и верстка интернет магазина не нужна. Фильтр как туhttp://chehol.mobi Модули: Отзывы Похожие товары Корзина Фишки: Быстрый просмотр Купить в один клик Задать вопрос по этому товару Переключатель валют Отдельно: счетчик ...
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Требуется администратор для настройки работы интернет магазина на VertueMart2.
Требования:
- опыт работы с VertueMart2,
- знание доступных расширений VertueMart2 и их корректная установка и допилка,
- умение работать в команде (в данном проекте по мимо координатора будет работать контент менеджер).
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