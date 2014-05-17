Доработка интернет магазина на VertueMart2

$100
Интернет-магазиныЗакрыт4 заявки146 просмотров
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Требуется администратор для настройки работы интернет магазина на VertueMart2.

Требования:

- опыт работы с VertueMart2,

- знание доступных расширений VertueMart2 и их корректная установка и допилка,

- умение работать в команде (в данном проекте по мимо координатора будет работать контент менеджер).

http://mania-beauty.ru/

10 лет назад
Mihail1802
Михаил 
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
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