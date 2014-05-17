Требуется создание магазина на базе уже готового

Здравствуйте. Есть донор - cmt-shop.ru

Нужен точно такой же интернет-магазин, только с измененным дизайном (незначительно, просто чтоб хоть чуть-чуть отличался, т.к. нужен для представительства этой же компании, только в другой стране)

Конечно же, нужно спарсить все товары со всеми описаниями и картинками и запостить их на новый сайт.

Самое главное - структура сайта. Чтобы были такие же таблицы (как, например вот на этом товаре http://cmtshop.ru/catalog/diskovye-pily/1441/), где видны различные варианты/параметры этого товара с возможностью заказа.

Пункты в таблице "наличие" и "уведомить" - не нужны.

Доступа к сайту-донору нет.

Рассматриваю только исполнителей с портфолио.

Предоплат не делаю (слишком много кидалова тут)