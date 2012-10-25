Нужен точно такой же интернет-магазин - cmt-shop.ru Требуется совсем немного изменить дизайн (незначительно, просто чтоб хоть чуть-чуть отличался, т.к. нужен для представительства этой же компании, только в другой стране) - лого есть. Конечно же, нужно ...
- $1000Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт10 лет назад
- $350
Здравствуйте. Есть донор - cmt-shop.ru Нужен точно такой же интернет-магазин, только с измененным дизайном (незначительно, просто чтоб хоть чуть-чуть отличался, т.к. нужен для представительства этой же компании, только в другой стране) Конечно же, нужно спарсить все товары ...Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт10 лет назад
- $150
Требуется спарсить существующий интернет-магазин и сделать почти точную копию, только попроще. донор - cmtshop.ru привязки к 1с не надо. наличие на складе и остатки тоже не надо. только информацию о товаре, артикули, описания и тд. просто большая база ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $25
Нужно перекинуть сайт с Joomla на DLE с сохранением всех url.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется Копирайт к игре Растения против Зомби тариф 30р за 1000знаков статей надо многоКопирайтинг8 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется 3 простеньких дизайна на 3 разных сайта + верстка + интеграция на DLE. 1. Дизайн сайта о программе Skype 2. Дизайн сайта о программе Adobe Photoshop 3. Дизайн сайта о программе Microsoft Office Все сайты на DLE. Рассматриваю варианты ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт11 лет назад
Ищу кто недорого и быстро напишет скрипт под DLE и Joomla для автоматической замены одной ссылки на другую. Есть развлекательный портал. Все ссылки на файлы идут через парковочный домен, который часто палится антивирусами. Имеют вид (parkingdomain.ru/xxx.rar), ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад