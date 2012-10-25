p1mp_vlad

Влад Малашук p1mp_vlad

 
37 летБеларусь/Минск
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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Отзывы фрилансеров
v_valevsky
Владислав 
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 отзывов(-3)
$25
10 баллов
11 лет назад
Нужно перекинуть сайт с Joomla на DLE
Грамотно составленное ТЗ, оплата и утверждение без заминок. Было приятно как в общении, так и в рабочем процессе. Спасибо за сотрудничество. Буду рад работать снова!
Очень понравилось работать с данным исполнителем. Свое дело знает, вежлив, сделал все в сроки как и договариваилсь! Спасибо!
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WebKatana
Педченко 
47 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
24 отзыва(-2)
$15
10 баллов
11 лет назад
Нужен скрипт автозамены ссылок под DLE и Joolma
Приятно работать и общаться с данным заказчиком. Знает чего хочет и может грамотно это объяснить. Рекомендую.
Приятно было работать! Быстро, качественно, недорого. Пошагово объяснил что и как делает и как что работает. Спасибо!
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