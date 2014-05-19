Прикрутить модуль Simple к Opencart

Нужно установить joomshopping. Стандартный фильтр поиска не устраивает, нужно будет переделать его, добавить ajax. Дизайн и верстка интернет магазина не нужна. Фильтр как туhttp://chehol.mobi Модули: Отзывы Похожие товары Корзина Фишки: Быстрый просмотр Купить в один клик Задать вопрос по этому товару Переключатель валют Отдельно: счетчик ...