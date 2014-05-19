Прикрутить модуль Simple к Opencart

В основном данное ТЗ представляет устранение багов (Vam Shop движок). И пара пунктов, надо которыми нужно чуть чуть подумать. Требуется качественный исполнитель, не "резинщик". Недавно прогер, обещал сделать за неделю ТЗ, делал полтора месяца... Поэтому настоятельно ...
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Есть модуль Simple для оформления заказа на одной странице.
Нужно прикрутить его в тему Opencart.
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