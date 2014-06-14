Поставить Batch Editor на ОпенКарт

Интернет-магазиныЗавершен4 заявки130 просмотров
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Нужно поставить на интернет-магазин на опенкарте фильтр товаров Batch Editor

10 лет назад
demidenko_d
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
keener84
Олег 
39 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$5
1 день
Все качественно и в срок
Четкое ТЗ, быстрая оплата. Рекомендую.
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