Здравствуйте. Есть донор - cmt-shop.ru Нужен точно такой же интернет-магазин, только с измененным дизайном (незначительно, просто чтоб хоть чуть-чуть отличался, т.к. нужен для представительства этой же компании, только в другой стране) Конечно же, нужно спарсить все товары ...