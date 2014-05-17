Opencart ускорить фильтрацию

Здравствуйте, дизайн есть, сверстан в html, https://app.box.com/s/i0hi5ti3wmteym508cbm , нужно создать новый шаблон для сайта по примеру этого дизайна со счетчиком, отправкой заявок, акционными товарами. Ссылка на joomla интернет магазин: https://app.box.com/s/rmdasrqdpp5a512ire3x.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
в опенкарте 12000 товаров с атребутами, фильтр FilterPro, очень медленно фильтрует, под 10-15 секунд, нужно ускорить процес фильтрации по атребутам до 2-4х секунд.
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