написать поздравления в стихах на следующих языках: На армянском На белорусском На грузинском На испанском На китайском На корейском На молдавском На немецком ...
Написание поздравлений
Добрый день.
Ищу исполнителя(ей) для написание поздравлений, коротких четверостиший для сайта – felicito.ru. Всего нужно около 900 поздравлений. Вы пишите поздравления, добавляете на сайт, после этого поздравление автоматически проверяется на уникальность и размещается на сайт.
Требования к поздравлениям:
- уникальные;
- оригинальные;
- не сильно длинные, т.к. предусмотрена возможность отправки данных поздравлений через смс;
Оплата, через WM.
От Вас сроки и стоимость одного поздравления.
Спасибо!
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