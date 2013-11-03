Добрый день.

Ищу исполнителя(ей) для написание поздравлений, коротких четверостиший для сайта – felicito.ru. Всего нужно около 900 поздравлений. Вы пишите поздравления, добавляете на сайт, после этого поздравление автоматически проверяется на уникальность и размещается на сайт.

Требования к поздравлениям:

- уникальные;

- оригинальные;

- не сильно длинные, т.к. предусмотрена возможность отправки данных поздравлений через смс;

Оплата, через WM.

От Вас сроки и стоимость одного поздравления.

Спасибо!