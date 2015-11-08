Установить верстку на OpenCart

$70
Интернет-магазиныЗакрыт3 заявки141 просмотр
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Необходимо натянуть готовую верстку на движок OpenCart и настроить необходимые модули для работы системы.

Бюджет 4500р.

Срок 3-4 дня.

OpenCart
8 лет назад
NginX
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
sankus
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$70
4 дня
К сожалению сорвав сроки почти в 3 раза, так и не сделал проект. Слышали только постоянные завтраки и что напишет через "пару часов". Очень сильно подставил перед заказчиком. Безответственно подошел к исполнению проекта, последние 4 дня вообще говорил что работа ведется, а по факту ничего не сделал. Не рекомендуем доверять серьезные полноценные проекты.
ужасный заказчик. совсем не рекомендую
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