Оформить акцию на товары в магазине, joomla

$25
Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки124 просмотра
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ТЗ по ссылке:

https://docs.google.com/document/d/1HzDfdpuvx-XZ3rsoI9e041KlBW88NfXQrpvNTkRsEHA/edit#heading=h.qpxhzwymgj61

Акция будет здесь:

http://fortuning.by/store/zashchita-dvigatelya

Оплата по факту или частично.

Joomla
8 лет назад
k4t
34 годаБеларусь
9 лет в сервисе
Был
3 года назад