Программирование магазина

Интернет-магазиныЗакрыт6 заявок185 просмотров
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Нужно натянуть верстку на опенкарт 2. Спрограммировать так, чтобы при обновлении ничего не слетало.

Обязательные требования:

MVC

PHP - опыт от года

Наличие отзывов, реально выполненных проектов опенкарт в плюс.

Составить план, отчет каждый день.

Отвечайте, скину ТЗ и верстку. 

8 лет назад
Alejandrononemo
Александр 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад