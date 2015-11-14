Программирование магазина

ТЗ по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1HzDfdpuvx-XZ3rsoI9e041KlBW88NfXQrpvNTkRsEHA/edit#heading=h.qpxhzwymgj61 Акция будет здесь: http://fortuning.by/store/zashchita-dvigatelya Оплата по факту или частично.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно натянуть верстку на опенкарт 2. Спрограммировать так, чтобы при обновлении ничего не слетало.
Обязательные требования:
MVC
PHP - опыт от года
Наличие отзывов, реально выполненных проектов опенкарт в плюс.
Составить план, отчет каждый день.
Отвечайте, скину ТЗ и верстку.
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