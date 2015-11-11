Синхронизация OpenCart 2.x + MoySklad.ru

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры, есть сайт на ОС 2.0.3.1, нужно сделать чтобы товары магазина синхронизировались с сервисом moysklad.ru.

Документация по API - http://wiki.moysklad.ru/wiki/API

Заявки оставлять только тем, кто имел дело с сервисом moysklad.ru и opencart (желательно со 2м ОС тоже !).

Вопросы задавайте на почту. Интересует две цены (основная - это цена за просто синхронизацию и цена за цельный модуль на OCMode (аналог vqmode для ОС 2.х+)