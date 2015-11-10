Opencart 2.0.3.1 (maxystore 2.0.3.1) установить Filter PRO Mega

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Сайт:       aquazooland.ru

CMS:       opencart 2.0.3.1 (maxystore 2.0.3.1)

Задача:   Необходимо корректно установить модуль: Mega Filter PRO, частично или полностью русифицировать основные разделы модуля в админке и на сайте (глазами пользователя).

Инфа по фильтру:  http://rus-opencart.info/moduli-opencart/mega-filter-pro-by-attribs-options-brands-price-filters.html

DEMO OC 2.0.3.1

Backend - demo/demo

Frontend - vertical

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OpenCart
8 лет назад
anton84w
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад