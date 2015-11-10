Доработка шаблона Opencart

Нужно создать интернет магазин ювелирных украшений по нашему ТЗ (структуре). Желательно на OpenCart. Неограниченное кол-во страниц, чтобы мы сами могли добавлять товар, изменять названия категорий или их кол-во. Автоматическая выгрузка из Excel. Адаптивный дизайн. Проект ...