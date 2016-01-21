Нужно натянуть верстку на опенкарт 2. Спрограммировать так, чтобы при обновлении ничего не слетало. Обязательные требования: MVC PHP - опыт от года Наличие отзывов, реально выполненных проектов опенкарт в плюс. Составить план, отчет каждый день. Отвечайте, скину ТЗ и верстку.
Требуется сделать магазин на шаблоне CMS OpenCart
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интернет магазин мебели. Требуется просто магазин без дизайна и прочего. Нужно просто настроить нужные функции к товарам. Пример: Диван может быть нескольких цветов и разной тканью оббитый. От ткани зависит цена. При заказе администратору должно быть понятно какой цвет дивана. Или к примеру кровати бывают разного размера и от этого зависит цена. Нужно реализовать функции.
Можно на шаблоне все сделать
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
- Похожие заказы
- Интернет-магазины6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $2500
Создать сайт, интернет магазин клиаматической техники.Товаров 1800 штук. Цена проекта 105600руб.-178200руб.(1600 $-2700$). Оплата проекта по созданию интернет магазина климатической техники будет осуществляться только через СБР или Вебмани Эскроу Наличие модуля для возможность оплачивать товары онлайн, через ...Интернет-магазины12 заявокЗакрыт8 лет назад
- $15
Доброго времени суток. Есть интернет магазин (около 16 страниц). На каждой есть корзина и на страницах с товаром есть товары. Нужно разработать корзину и внедрить ее на сайт. Кнопки "добавить в корзину" есть. Страничка "корзина" тоже есть. После отправки ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт8 лет назад
нужны доработки по интернет-магазину на OpenCartЗакрыт8 лет назад
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры, есть сайт на ОС 2.0.3.1, нужно сделать чтобы товары магазина синхронизировались с сервисом moysklad.ru. Документация по API - http://wiki.moysklad.ru/wiki/API Заявки оставлять только тем, кто имел дело с сервисом moysklad.ru и opencart (желательно ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Сайт: aquazooland.ru CMS: opencart 2.0.3.1 (maxystore 2.0.3.1) Задача: Необходимо корректно установить модуль: Mega Filter PRO, частично или полностью русифицировать основные разделы модуля в админке и на сайте (глазами пользователя). Инфа по фильтру: http://rus-opencart.info/moduli-opencart/mega-filter-pro-by-attribs-options-brands-price-filters.html DEMO ...Закрыт8 лет назад
Добрый день всем!Нужен человек для создания интернет-магазина. Дизайн для десктопа уже есть. Нужно сверстать и натянуть на опенкарт, также нужно сделать дизайн для мобильной версии всего 7 уникальных страниц + - . Работаем по безопасной сделке, без предоплат!Интернет-магазины10 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Требуется создание интернет магазина: шаблон и последующая натяжка на движок битрикс, управление сайтом редакция бизнес, крутой шоп. Лицензию включать в цену не нужно, компоненты битрикс уже есть. Для понимания ТЗ за образец следует взять магазин ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт8 лет назад
Доработка шаблона Opencart: функционал, правки в оформлении, замена иконок, визуальное изменение под фирменный стиль.Закрыт8 лет назад