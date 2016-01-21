Требуется сделать магазин на шаблоне CMS OpenCart

Интернет магазин мебели. Требуется просто магазин без дизайна и прочего. Нужно просто настроить нужные функции к товарам. Пример: Диван может быть нескольких цветов и разной тканью оббитый. От ткани зависит цена. При заказе администратору должно быть понятно какой цвет дивана. Или к примеру кровати бывают разного размера и от этого зависит цена. Нужно реализовать функции.

Можно на шаблоне все сделать