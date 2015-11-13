Создать сайт- интернет магазин климатической техники

$2500
Интернет-магазиныЗакрыт12 заявок240 просмотров
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Создать сайт, интернет магазин клиаматической техники.Товаров 1800 штук. Цена проекта 105600руб.-178200руб.(1600 $-2700$).

Оплата проекта по созданию интернет магазина климатической техники будет

осуществляться только через СБР или Вебмани Эскроу

Наличие модуля для возможность оплачивать товары онлайн, через РОБОКАССУ.

Связать выгрузку товаров с Яндекс Маркетом, Гугл .

CMS – Opencart (вероятнее всего).

Срок выполнения не позже 20 января 2016г. интернет магазин выложен на хостинг.

 

8 лет назад
arendabogdan
Богдан 
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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