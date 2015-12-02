Шаблон под CMS для интернет каталога + набивка каталога контентом.

Интернет-магазиныЗавершен6 заявок206 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Кратко:

  • Требуется разработать сайт-каталог по примеру: http://yurkas.by
  • Упор идёт на удобный каталог товаров с толковой навигацией, и фильтрацией товаров по тегам и атрибутам товаров. Фильтрация в категории товаров - желательно на AJAX.
  • Каталог должен корректно и без косяков смотреться на любых мобильных устройствах/планшетах/нетбуках/десктопах.
  • Решите верстать шаблон с использованием bootstrap–прекрасно! ;)
  • Сайт разработать на любой удобной для вас CMS, т.к. в дальнейшем нужна возможность редактирования сайта, простыми смертными :-)
  • В прикреплённом архиве есть материалы с фирменным стилем, который нужно соблюсти, а так же основные требуемые материалы.
Развёрнуто:

  • подробное(насколько смог :) ) техническое задание - в архиве.
Вознаграждение:  до 250$. Каждого кандидата и его предложение по цене обязательно рассмотрим!

Выполненную работу предоставить для согласования на вашем хостинге. Например, в подпапке.

Сроки: ~неделя.

После согласования, архив с backup и дамп БД - на почту

Оплата после согласования, по факту выполненных работ, без предоплат. Удобным для вас способом.

Отдельные детали (или компромиссы в плане технических решений) можно оговаривать в процессе: c 09 до 23 по Москве

p.s. Если не уверены, что доведёте всё до конца - не беритесь, дайте заработать тем, кто делает уверенно и качественно.

8 лет назад
burn1ng
31 годБеларусь
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
shops-dev
Рушиц 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$250
7 дней
Работой фрилансера остался доволен. Работа выполнена по всем требованиям, исполнитель постоянно на связи. Если дело коснётся opencart, обязательно обращусь ещё раз. Спасибо за работу!
Четкое тз, коммуникация и оплата во время.
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