Шаблон под CMS для интернет каталога + набивка каталога контентом.

Кратко:

Требуется разработать сайт-каталог по примеру: http://yurkas.by

по примеру: http://yurkas.by Упор идёт на удобный каталог товаров с толковой навигацией, и фильтрацией товаров по тегам и атрибутам товаров. Фильтрация в категории товаров - желательно на AJAX.

Каталог должен корректно и без косяков смотреться на любых мобильных устройствах/планшетах/нетбуках/десктопах.

Решите верстать шаблон с использованием bootstrap–прекрасно! ;)

Сайт разработать на любой удобной для вас CMS, т.к. в дальнейшем нужна возможность редактирования сайта, простыми смертными :-)

В прикреплённом архиве есть материалы с фирменным стилем, который нужно соблюсти, а так же основные требуемые материалы.

подробное(насколько смог :) ) техническое задание - в архиве.

Вознаграждение: до

Выполненную работу предоставить для согласования на вашем хостинге. Например, в подпапке.

Сроки: ~неделя.

После согласования, архив с backup и дамп БД - на почту

Оплата после согласования, по факту выполненных работ, без предоплат. Удобным для вас способом.

Отдельные детали (или компромиссы в плане технических решений) можно оговаривать в процессе: c 09 до 23 по Москве

p.s. Если не уверены, что доведёте всё до конца - не беритесь, дайте заработать тем, кто делает уверенно и качественно.