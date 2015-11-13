Интернет-магазин различных групп товаров.

Нужно натянуть верстку на опенкарт 2. Спрограммировать так, чтобы при обновлении ничего не слетало. Обязательные требования: MVC PHP - опыт от года Наличие отзывов, реально выполненных проектов опенкарт в плюс. Составить план, отчет каждый день. Отвечайте, скину ТЗ и верстку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- Общие очевидные требования: современный, стабильный, быстрый, красивый, функциональный, не перегруженный лишним, SEO оптимизированный и т.п.
- Предпочтения и бонусы в пользу выбора:
- CMS Prestashop или уверенность убедить в преимуществах вашей CMS, фреймворков или низкоуровневого кодинга (бюджетные OpenCart (не видел ни одного красивого сайта на нем) или не предназначенные для ИМ Drupal, Wordpress и подобное не предлагать). Мое ИМХО, могу ошибаться, но идею Вы поняли.
- Преста не обязательна, но объясню, почему выбрана мной в качестве точки отсчета:
- У меня есть опыт самостоятельной разработки тестового магазина
- Ее легче настраивать, соответственно выполнение дешевле нежели на Magento
- Разработка активная, существуют хорошие дизайны, магазин модулей богат разнообразием.
- хотя я открыт к любым решениям. Я больше бизнесмен, но смогу понять любые технические нюансы.
- Большой опыт разработок с умением предложить best practice в самых необходимых модулях и интеграции со сторонними сервисами продвижения, повышения конверсии, увеличения лояльности клиентов, учета и анализа запасов и прибыли и т.д.
- Анализ и фидбэк ТЗ. Если у Вас нет солидного и соответствующего портфолио и вставлено стандартное неадекватное предложение - шансы на рассмотрение с моей стороны критически падают.
- Дизайн:
- Подход, концепция, отличные примеры
- Современный “воздушный” с мягкими цветами, в котором легкость восприятия блоков и информации. Сайты, которые мне нравятся: http://ultra.by/ и http://domadom.com.ua/ Из стандартных тем к покупке считаю наиболее приближенным данный вариант http://themeforest.net/item/modez-responsive-prestashop-16-theme-blog/8318914?s_phrase=&s_rank=4
- Неплохим вариантом является Warehouse http://themeforest.net/item/warehouse-responsive-prestashop-16-theme-blog/3178575?ref=iqit-commerce - если есть опыт настройки или уже куплен, я только за.
- Считаю также неплохими дизайнами работы этого разработчика http://themeforest.net/user/fieldthemes/portfolio
- Адаптивность, мобильная версия и другие современные технологии и стандарты само собой разумеется.
- Горизонтально расположение меню групп товаров:
- при клике на группу раскрывается меню подгрупп со смысловыми иконками. Пример http://ultra.by/
- желателен именно клик, а не наведение, т.к. на сенсорных экранах наведение, как правило, не работает.
- Расположение блоков. Пример одного из самых удачных https://repka.ua/. Схема расположения блоков на главной странице будет здесь http://j.mp/site-layout-for-all
- Шапка
- Верхняя строка с Доставкой, Оплатой, Контактами, О компании … идеальный подход здесь http://domadom.com.ua/ и https://f.ua/
- Фиксация клика по открытию телефонов - важно для анализа конверсий и оплаты партнёрок. А также блок мобильных телефонов как здесь http://domadom.com.ua/ с логотипами операторов и изменением по клику.
- Войти/Регистрация (в том числе с помощью социальных сетей). Всплавающая подсказка Зачем?
- Кнопка корзины на аяксе.
- Поиск с подсказкой во время набора и исправлением опечаток
- Логотип
- в идеале кнопки переключения языка и валют (опционально, т.е. не обязательно, в зависимости от вашей цены реализации - в дальнейшем “опционально” означает именно это). В Prestashop это идет по умолчанию бесплатно, вариант, как выглядит в левом верхнем углу http://transformer.sunnytoo.com/en/ 3 языка через слеш, т.е. адрес_сайта/en/адрес_страницы и две валюты
- Функция Callback’а (Заказа в один клик), пример https://f.ua/ и опционально возможность звонка или ответов на вопросы с сайта, например плавающая кнопку сервиса Сallbackhunter
- Слайдер с акциями, горячими новинками... лучше не очень высокий и не на всю ширину, как здесь https://repka.ua/, а еще лучше как здесь один большой слайдер и справа от него три маленьких статических в один столбик на высоту основного http://demo.posthemes.com/pos_optima16/fashion3/en/ Одним словом с возможностью настроек размеров и параметров.
- Блок с акциями магазина - опционально
- Блок Хитов продаж (Популярные), а также Рекомендуем. Можно также Просмотренные.
- Новинки
- Блок Новостей и/или Статей (Блог) и лучше с возможностью показа краткого описания новости кроме названия.
- Традиционный подвал сайта со ссылками на ЧаВо (FAQ) и т.п.
- Под вопросом блок Социальных сетей и Подписки на Новости. Возможность отключить.
- Опционально блок представленных брендов.
- Шапка
- Подход, концепция, отличные примеры
- Дополнительный функционал:
- Возможность использования промо-кодов.
- Поддержка Google-сниппетов (показ расширенной информации в результатах выдачи поисковика)
- Начисление бонусов за каждую покупку - опционально, но крайне желательно с переводом по рангам покупателей, для которых будут настроены уровни скидок или возможность расплатиться частично ними. Например, как Медали здесь http://domadom.com.ua/item/nabor_stakanov_dlja_koktejjlejj_aras_360_ml_6_sht_gurallar_art_craft--31-146-091/
- Возможность оставить Оценку и/или отзыв о товаре
- Оплата картой на сайте - возможность подключения в дальнейшем, можно сразу.
- Партнерская программа с оплатой за переходы с оплатой за продажу, действие
- модуль новой Почты
- расширенный модуль бухгалтерской отчетности и учета запасов. Необходим учет актуального наличия товаров в разрезе по складам. Это можно реализовать в бек-офисе или через интеграцию с внешней облачной системой учета.
- Оценка запасов в двух валютах для себестоимости и реализации.
- SEO и социальные модули
- Бекап данных
- Возможность корректного экспорта через XML на портал Prom.ua
- В идеале мультистор, чтобы из одной админки выполнялось управление несколькими магазинами - опционально
- Карточка товара
- Отличный пример оформления карточки товаров https://f.ua/nash-format/atlant-rozpraviv-plechi-chastina-persha-nesuperechnist-ayn-rend-9786177279067.html#видеообзор :
- Варианты фото с увеличением;
- Варианты товара с разными цветами, размерами и т.п.
- Наличие и артикул
- Поле для Заказа в один клик
- Кнопки К сравнению и Избранное
- Рейтинг и отзывы
- Маленький аккуратный блок Поделиться в соц сети (опционально)
- Опционально информация о Доставке и Возврате
- Описание с нормальным редактором и возможностью вставлять фото и видео.
- Характеристики свернутые с возможностью развернуть
- Блок похожих и/или просмотренных товаров
- Оформление покупки и регистрация
- Кроме упомянутого Заказа в один клик нужна и стандартная форма заказа с:
- возможностью ввода промо-кода или других инструментов лояльности
- Доставки с подключенным модулем Новой Почты на базе их API 2.0
- Вариантами оплаты, опционально Онлайн
- Полем комментарий
- модуль напоминания клиентам о заброшенной корзине
- Другое
- Полный доступ с паролями к бекофису и хостингу. Готовность установить на мой хостинг или предложение оптимального вами.
- Орагнизовать зеркало, где я смог бы сначала экспериментировать с настройками
- Прайс-лист на последующую поддержку или добавлением функционала
- Поддержка:
- Установка и настройка любого купленного мною дизайна или модуля
- Исправление ошибок или улучшение работоспособности
- Отчет о внесенных изменениях в стандартные файлы движка CMS или модулей, дизайна
- Инструкция с самым необходимым
- Рекомендации, кейсы других работ
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