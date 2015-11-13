Интернет-магазин различных групп товаров.

$800
Интернет-магазиныЗакрыт11 заявок392 просмотра
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Актуальная версия ТЗ

  • Общие очевидные требования: современный, стабильный, быстрый, красивый, функциональный, не перегруженный лишним, SEO оптимизированный и т.п.
  • Предпочтения и бонусы в пользу выбора:
    • CMS Prestashop или уверенность убедить в преимуществах вашей CMS, фреймворков или низкоуровневого кодинга (бюджетные OpenCart (не видел ни одного красивого сайта на нем) или не предназначенные для ИМ Drupal, Wordpress и подобное не предлагать). Мое ИМХО, могу ошибаться, но идею Вы поняли.
    • Преста не обязательна, но объясню, почему выбрана мной в качестве точки отсчета:
      • У меня есть опыт самостоятельной разработки тестового магазина
      • Ее легче настраивать, соответственно выполнение дешевле нежели на Magento
      • Разработка активная, существуют хорошие дизайны, магазин модулей богат разнообразием.
      • хотя я открыт к любым решениям. Я больше бизнесмен, но смогу понять любые технические нюансы.
    • Большой опыт разработок с умением предложить best practice в самых необходимых модулях и интеграции со сторонними сервисами продвижения, повышения конверсии, увеличения лояльности клиентов, учета и анализа запасов и прибыли и т.д.
    • Анализ и фидбэк ТЗ. Если у Вас нет солидного и соответствующего портфолио и вставлено стандартное неадекватное предложение - шансы на рассмотрение с моей стороны критически падают.
  • Дизайн:
    • Подход, концепция, отличные примеры
    • Адаптивность, мобильная версия и другие современные технологии и стандарты само собой разумеется.
    • Горизонтально расположение меню групп товаров:
      • при клике на группу раскрывается меню подгрупп со смысловыми иконками. Пример http://ultra.by/
      • желателен именно клик, а не наведение, т.к. на сенсорных экранах наведение, как правило, не работает.
    • Расположение блоков. Пример одного из самых удачных https://repka.ua/. Схема расположения блоков на главной странице будет здесь http://j.mp/site-layout-for-all
      • Шапка
        • Верхняя строка с Доставкой, Оплатой, Контактами, О компании … идеальный подход здесь http://domadom.com.ua/ и https://f.ua/
        • Фиксация клика по открытию телефонов - важно для анализа конверсий и оплаты партнёрок. А также блок мобильных телефонов как здесь http://domadom.com.ua/ с логотипами операторов и изменением по клику.
        • Войти/Регистрация (в том числе с помощью социальных сетей). Всплавающая подсказка Зачем?
        • Кнопка корзины на аяксе.
        • Поиск с подсказкой во время набора и исправлением опечаток
        • Логотип
        • в идеале кнопки переключения языка и валют (опционально, т.е. не обязательно, в зависимости от вашей цены реализации - в дальнейшем “опционально” означает именно это). В Prestashop это идет по умолчанию бесплатно, вариант, как выглядит в левом верхнем углу http://transformer.sunnytoo.com/en/  3 языка через слеш, т.е. адрес_сайта/en/адрес_страницы и две валюты
        • Функция Callback’а (Заказа в один клик), пример https://f.ua/ и опционально возможность звонка или ответов на вопросы с сайта, например плавающая кнопку сервиса Сallbackhunter
      • Слайдер с акциями, горячими новинками... лучше не очень высокий и не на всю ширину, как здесь https://repka.ua/, а еще лучше как здесь один большой слайдер и справа от него три маленьких статических в один столбик на высоту основного http://demo.posthemes.com/pos_optima16/fashion3/en/ Одним словом с возможностью настроек размеров и параметров.
      • Блок с акциями магазина - опционально
      • Блок Хитов продаж (Популярные), а также Рекомендуем. Можно также Просмотренные.
      • Новинки
      • Блок Новостей и/или Статей (Блог) и лучше с возможностью показа краткого описания новости кроме названия.
      • Традиционный подвал сайта со ссылками на ЧаВо (FAQ) и т.п.
      • Под вопросом блок Социальных сетей и Подписки на Новости. Возможность отключить.
      • Опционально блок представленных брендов.
  • Дополнительный функционал:
    • Возможность использования промо-кодов.
    • Поддержка Google-сниппетов (показ расширенной информации в результатах выдачи поисковика)
    • Начисление бонусов за каждую покупку - опционально, но крайне желательно с переводом по рангам покупателей, для которых будут настроены уровни скидок или возможность расплатиться частично ними. Например, как Медали здесь http://domadom.com.ua/item/nabor_stakanov_dlja_koktejjlejj_aras_360_ml_6_sht_gurallar_art_craft--31-146-091/
    • Возможность оставить Оценку и/или отзыв о товаре
    • Оплата картой на сайте - возможность подключения в дальнейшем, можно сразу.
    • Партнерская программа с оплатой за переходы с оплатой за продажу, действие
    • модуль новой Почты
    • расширенный модуль бухгалтерской отчетности и учета запасов. Необходим учет актуального наличия товаров в разрезе по складам. Это можно реализовать в бек-офисе или через интеграцию с внешней облачной системой учета.
    • Оценка запасов в двух валютах для себестоимости и реализации.
    • SEO и социальные модули
    • Бекап данных
    • Возможность корректного экспорта через XML на портал Prom.ua
    • В идеале мультистор, чтобы из одной админки выполнялось управление несколькими магазинами - опционально
  • Карточка товара
    • Отличный пример оформления карточки товаров https://f.ua/nash-format/atlant-rozpraviv-plechi-chastina-persha-nesuperechnist-ayn-rend-9786177279067.html#видеообзор :
    • Варианты фото с увеличением;
    • Варианты товара с разными цветами, размерами и т.п.
    • Наличие и артикул
    • Поле для Заказа в один клик
    • Кнопки К сравнению и Избранное
    • Рейтинг и отзывы
    • Маленький аккуратный блок Поделиться в соц сети (опционально)
    • Опционально информация о Доставке и Возврате
    • Описание с нормальным редактором и возможностью вставлять фото и видео.
    • Характеристики свернутые с возможностью развернуть
    • Блок похожих и/или просмотренных товаров
  • Оформление покупки и регистрация
    • Кроме упомянутого Заказа в один клик нужна и стандартная форма заказа с:
    • возможностью ввода промо-кода или других инструментов лояльности
    • Доставки с подключенным модулем Новой Почты на базе их API 2.0
    • Вариантами оплаты, опционально Онлайн
    • Полем комментарий
    • модуль напоминания клиентам о заброшенной корзине
  • Другое
    • Полный доступ с паролями к бекофису и хостингу. Готовность установить на мой хостинг или предложение оптимального вами.
    • Орагнизовать зеркало, где я смог бы сначала экспериментировать с настройками
    • Прайс-лист на последующую поддержку или добавлением функционала
    • Поддержка:
      • Установка и настройка любого купленного мною дизайна или модуля
      • Исправление ошибок или улучшение работоспособности
    • Отчет о внесенных изменениях в стандартные файлы движка CMS или модулей, дизайна
    • Инструкция с самым необходимым
    • Рекомендации, кейсы других работ
8 лет назад
kaguya
40 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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