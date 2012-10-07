Оформление групп в Вконтакте, Facebook, Twitter

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Завершен4 заявки151 просмотр

Для компании orthomol.ru нужно создать дизайн группы для 3-х социальных сетей: вВконтакте, Facebook, Twitter.

Основные цвета дизайна - http://www.orthomol.de/desktopdefault.aspx (белый, синий, зеленый)

13 лет назад
Oksana88
Оксана 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

colorit_design
Ольга 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$50
2 дня
Ольга, спасибо Вам большое за выполненную работу! Приятно было с Вами работать! Могу порекомендовать Ольгу, как ответственного и творческого исполнителя.
С Оксаной приятно работать. Понятное ТЗ, комментарии, все вовремя. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

colorit_design
Ольга 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад