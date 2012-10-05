Дизайн сайта. Персонально для Елены Майер

Нужна креативная оригинальная идея страницы 404 для сайта www.broll.ru В идеале дизайн+вёрстка, но если есть хорошая идея, а верстать не умеете, тоже пишите, обсудим. Примеры, для ясности: http://www.google.com/404 http://www.adme.ru/vdohnovenie-919705/krutye-404-stranicy-385405/