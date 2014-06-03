Дизайн и верстка одной страницы для сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок174 просмотра

Необходимо сделать дизайн страницы захвата клиентов для готового сайта

Структура и макет страницы будут предложены.

13 лет назад
busylady
Ольга 
41 год
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

impossibleaz
Антон 
32 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$35
2 дня
Работа была выполнена хорошо, вот только со сроками были небольшие проблемы. А в остальном все хорошо.
Приятно было работать с Ольгой. Очень вежлива. Получил одно удовольствие от сотрудничества. Спасибо.

Заявки фрилансеров

impossibleaz
Антон 
32 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад