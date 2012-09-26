Переделать дизайн сайта на блочный

Нужно переделать дизайн сайта www.m-shina.ru .

Цвета и оформление нужно сохранить, требуется переделать всю информацю в прямоугольные блоки, как тут:

www.nakolesah.ru , т.е. чтобы все элементы были в блоках, также нужно доделать шапку чтобы там разместить телефон, адрес, время работы, skype, icq.