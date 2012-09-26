Переделать дизайн сайта на блочный

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок220 просмотров

Нужно переделать дизайн сайта www.m-shina.ru .

Цвета и оформление нужно сохранить, требуется переделать всю информацю в прямоугольные блоки, как тут:

www.nakolesah.ru , т.е. чтобы все элементы были в блоках, также нужно доделать шапку чтобы там разместить телефон, адрес, время работы, skype, icq.

13 лет назад
9998494
Игорь 
44 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

impossibleaz
Антон 
32 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$35
2 дня
Ok.
Было очень приятно работать. Четкая задача, понятные требования.

Заявки фрилансеров

impossibleaz
Антон 
32 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад

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